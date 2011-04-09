У Нідерландах - стрілянина в торговому центрі: 6 людей загинули
19:57, 09 квітня 2011Світ
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Ще 16 поранені
У Нідерландах 6 чоловік загинули і 16 чоловік поранені в результаті стрілянини в торговому центрі в місті Альфен-ан-ден-Рійн у 25 кілометрах на північний захід від Амстердама.
Як повідомляє радіо «Свобода» з посиланням на голландські ЗМІ, за свідченнями очевидців, молода людина, одягнена в шкіряну куртку і військові брюки, відкрила вогонь з автомата і через деякий час наклала на себе руки, вистріливши собі в голову з пістолета.
Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.
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