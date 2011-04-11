ФБР розсекретило архіви щодо інопланетян

Федеральне бюро розслідувань США розсекретило деякі архівні документи, що підкріплюють версію про падіння інопланетних літальних апаратів у 1947 році у штаті Нью-Мексико.

Згідно з цією версією, на авіабазі Розуелл влада під завісою секретності досліджувала останки інопланетних пілотів, про що свідчать фотографії, які просочилися в пресу, повідомляє NEWSru.

З документів, представлених ФБР на сайті The Vault, випливає, що у руки офіцерів американських ВПС дійсно потрапили загиблі інопланетяни, пише газета The Daily Mail.

Агент Гай ХОТТЕЛ у донесенні під назвою "Літаючі тарілки" повідомляв директора ФБР, що "три так звані літаючі тарілки були знайдені у Нью-Мексико", посилаючись при цьому на слідчого Військово-повітряних сил, який поділився з ним цією інформацією. "Їх описали як об`єкти круглої форми з потовщенням у середині, діаметром приблизно 15 метрів. У кожному з них знаходилося три тіла людських контурів, однак ростом лише 90 см", - писав агент.

Тіла були одягнуті "у металеву тканину дуже тонкої структури. Кожне тіло було перебинтоване в манері, яка нагадує маскувальні костюми льотчиків-випробувачів". Інформатор, чиє ім`я залишилося у секреті, повідомив Г.ХОТТЕЛУ, що літаючі тарілки зазнали катастрофи у Нью-Мексико "у зв`язку з тим, що влада має у своєму розпорядженні там досить потужний радар, і вважається, що випромінювання радара пошкодило механізми управління "літаючих тарілок". Спроб продовжити розслідування агент не робив.

Інше донесення свідчило, що "диск" був зовсім не тарілкою, а мав шестикутну форму і нагадував метеозонд. Публікація документів, можливо, підніме нову хвилю звинувачень на адресу влади у приховуванні від суспільства інформації про виявлення інопланетян.

Перша реакція зраділих уфологів на розсекречені документи вже є. Зокрема, британський експерт з НЛО Нік ПОУП заявив, що упевнений у достовірності інформації, яка міститься в оприлюднених документах. Вони, за словами Н.ПОУПА, можуть стати доказом існування інопланетян, пише газета The Sun.

Містечко Розуелл штату Нью-Мексико стало відоме після події, яка сталася на початку липня 1947 року. Спочатку представники військової влади повідомили через ЗМІ, що знайшли "літаючі тарілки", однак вже через добу узяли свої слова назад: виявилося, що вони підібрали уламки метеорологічного зонда. Суспільство повірило цьому поясненню, однак наприкінці 1970-х деякі військовослужбовці, причетні до цього інциденту, заявили, що знайдено все ж саме літаючі тарілки.