Пакистан просить США відкликати з країни більше 300 працівників ЦРУ

Представники Пакистану попросили Сполучені Штати значно зменшити масштаб американських розвідувальних операцій в Пакистані, а також скоротити використання в Пакистані американських безпілотників, повідомляє Бі-бі-сі.

Вони виступили з цим проханням під час зустрічі представників розвідслужб обох країн у штаб-квартирі ЦРУ.

За повідомленнями газети New York Times, Пакистан хоче, щоб більше 300 працівників ЦРУ залишили Пакистан.

Відносини між США і Пакистаном значно погіршилися після того, як контрактник ЦРУ Реймонд Дейвіс, який працював у Пакистані, був звинувачений у подвійному вбивстві.