Пакистан просить США відкликати з країни більше 300 працівників ЦРУ
01:40, 13 квітня 2011Світ
1837 0
Представники розвідок зустрілися в Ленглі
Представники Пакистану попросили Сполучені Штати значно зменшити масштаб американських розвідувальних операцій в Пакистані, а також скоротити використання в Пакистані американських безпілотників, повідомляє Бі-бі-сі.
Вони виступили з цим проханням під час зустрічі представників розвідслужб обох країн у штаб-квартирі ЦРУ.
За повідомленнями газети New York Times, Пакистан хоче, щоб більше 300 працівників ЦРУ залишили Пакистан.
Відносини між США і Пакистаном значно погіршилися після того, як контрактник ЦРУ Реймонд Дейвіс, який працював у Пакистані, був звинувачений у подвійному вбивстві.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter