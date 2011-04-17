Спікер Ради Федерації РФ залишив посаду голови «Справедливої Росії»

Спікер Ради Федерації РФ Сергій МИРОНОВ залишив посаду голови партії «Справедлива Росія».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на з`їзді партії.

С.МИРОНОВ рекомендував на цю посаду керівника фракції «Справедлива Росія» в Держдумі РФ Миколу ЛЕВИЧЕВА.

«Я сподіваюся, що з`їзд довірить ЛЕВИЧЕВУ. Сьогодні в Державній думі «Справедлива Росія» - єдина партія, яка не представлена своїм головою, і М.ЛЕВИЧЕВ виступає тільки як лідер фракції. Цього недостатньо. Особливо зараз, у виборний рік. І ми вважаємо дуже важливими, щоб голова партії мав думську трибуну», - сказав С.МИРОНОВ.

За словами С.МИРОНОВА, він зосередиться на кадровій роботі в партії і обійме посаду голови ради палати депутатів «Справедливої Росії».

«Справедлива Росія» є однією з чотирьох партій, представлених у Держдумі РФ.