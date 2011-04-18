Між Італією і Францією розгорівся дипломатичний скандал

Франція відмовилася впустити італійський потяг з іммігрантами з Тунісу.

Про це повідомляє радіо «Свобода», відзначивши, що Посольство Італії в Парижі вже подало ноту протесту у зв'язку з такими діями французької влади.

Відповідно до Шенгенської угоди, зазвичай контроль на кордоні між Італією і Францією не проводиться. Однак після того, як італійська влада видала тимчасові посвідки на проживання більше 20 тис. нелегальним іммігрантам з Північної Африки, що прибули до Італії з початку року, Франція заявила, що посилить охорону кордону і впускатиме лише тих іммігрантів, які зможуть довести наявність у них достатніх коштів для проживання.

Голова Ради ЄС Герман ван РОМПЕЙ заявив, що тема міграції стане однією з головних на саміті Євросоюзу в червні.

Як повідомлялося, потік нелегальних біженців з північноафриканських країн різко збільшився в лютому 2011 року, після того, як у ряді країн регіону відбулися перевороти. Більшість прибулих - біженці з Тунісу. Уряд Італії вирішив видати тимчасові дозволи на проживання тим іммігрантам, які повідомили про свій намір виїхати в інші європейські країни. Нелегалів, які становлять небезпеку для суспільства, отримали наказ про депортацію чи скоїли правопорушення, репатріюватимуть.