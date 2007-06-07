Блер спробує налякати Путіна відходом європейських компаній з Росії

Голова уряду Великобританії Тоні Блер під час зустрічі з президентом Володимиром Путіном має намір оголосити, що європейські компанії зведуть до мінімуму свою присутність в РФ, якщо Росія не доведе свою прихильність демократичним цінностям, пише у четвер британська газета The Times.

За даними видання, Блер повідомив про те, які питання він має намір підняти під час зустрічі з російським лідером під час свого виступу перед членами Палати представників парламенту, яке відбулося напередодні його від`їзду у ФРН, де в середу почався саміт "Великої вісімки".

Блер, пише The Times, збирається повідомити Путину, що ситуація з порушенням принципів демократії в Росії, зокрема, переслідування політичних опонентів Кремля, викликає серйозну занепокоэнысть у Великобританії і інших країнах Європи. "Якщо Росія найближчим часом не зможе продемонструвати свою прихильність західним демократичним цінностям, то компанії з Європи зведуть до мінімуму свою присутність в РФ", - заявив Блер, виступаючи в парламенті.

Очікується, що зустріч Блера і Путіна відбудеться у п`ятницю увечері після завершення офіційної частини саміту, що проходить на німецькому курорті Хайлігендамм.

Лента.ру