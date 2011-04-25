Франція погодилася не ламати весь Шенген

Франція виступає за відновлення прикордонного контролю, але не має наміру виходити з Шенгенських угод.

Як передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Reuters, президент країни Ніколя Саркозі 26 квітня прибуде до Риму для переговорів з прем`єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі про заходи боротьби із зростанням нелегальної імміграції з країн Північної Африки. Саме через територію Італії останнім часом прямує основний потік нелегалів (переважно вихідців з Лівії і Тунісу). Майже 25 тис. франкомовних тунісців вже перебувають на Апеннінському півострові з метою досягти Франції.

Міністр закордонних справ Італії Франко Фраттіні заявив, що ніхто не планує ламати основні принципи вільного пересування у межах Шенгенської зони, але угода явно потребує коригування. "Усі договори неминуче застарівають. "Берлінський мур" Північної Африки упав, і контекст, в якому були написані ці договори, у тому числі й Лісабонський, радикально змінився", - пояснив Ф.Фраттіні.

Раніше повідомлялося, що Париж серйозно розглядає можливість виходу з Шенгенських угод.