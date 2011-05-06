Обаму відвезуть до секретних "котиків", які знищили бен Ладена

Президент США Барак Обама особисто зустрінеться з бійцями Сил спеціального призначення ВМС США, які брали участь в операції з ліквідації Усами бен Ладена, повідомляє AFP з посиланням на високопоставлене джерело в Білому домі.

Обама у п`ятницю, 6 травня, відвідає військову базу "Форт Кемпбелл" (Fort Campbell) у штаті Кентуккі, розповів співрозмовник агентства. Під час візиту до "Форту Кемпбелл", додав він, президент "матиме можливість особисто подякувати деяким бійцям, які брали участь в операції".

У середу Барак Обама вже зустрівся з головою Об`єднаного командування сил спеціальних операцій США (JSOC) віце-адміралом Вільямом Макрейвеном і висловив йому подяку за успішно проведену операцію, повідомляє Лента.ру.