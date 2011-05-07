Шотландські націоналісти перемогли на виборах і обіцяють незалежність

Національній партії Шотландії (Scottish National Party, SNP), яка виступає за відділення від Сполученого Королівства, вперше в своїй історії вдалося здобути більшість місць на виборах до парламенту.

До цього створеним 1999 року парламентом керували коаліції лейбористів і ліберал-демократов. Тепер Шотландська національна партія набрала 69 місць. На другому місці лейбористи, які втратили сім депутатських мандатів і одержали 37, далі - консерватори з 15 мандатами. Найбільшим провалом вибори обернулися для ліберал-демократов, які втратили 12 місць і тепер в шотландському парламенті мають тільки п`ятьох депутатів.

Лідер націоналістів Олексій Салмонд назвав голосування історичним. Як очікується, в найближчі п`ять років він винесе питання про незалежність Шотландії на всенародний референдум.

"Жителі Шотландії знову довіряють нам, і ми повинні довіряти людям. Саме тому в це скликання парламенту ми проведемо референдум і довіримо людям Шотландії самим визначати їх конституційне майбутнє", - цитує РІА "Новости".

Прем`єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон привітав Салмонда і його партію із "значною перемогою", те саме зробив і головний суперник лідера SNP, глава шотландських лейбористів Єн Грей.

Салмонд повідомив журналістам на пресс-брифінгу, що він також обговорив з Кемероном, якою він бачить роль Шотландії в найближчі роки. Він наголрсив, що маючи більшість у парламенті, його партія не має наміру "узурпувати політичне поле" і готова й далі співпрацювати з іншими силами.