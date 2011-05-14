Міжнародний суд видасть ордер на арешт Каддафі

Лівійський лідер Муаммар Каддафі заявив в телевізійному зверненні, що вижив після авіанальотів НАТО і має підтримку мільйонів громадян Лівії.

"Я живу там, де ви не зможете мене дістати. Я живу в серцях мільйонів людей", - сказав Каддафі у зверненні, який транслювало державне телебачення Лівії.

Раніше в п`ятницю голова італійського МЗС Франко Фраттіні повідомив, що, за даними апостольського вікарія Тріполі єпископа Джованні Інноченцо Мартінеллі, "Каддафі, ймовірно, поранений" в результаті бомбардування НАТО і міг залишити Тріполі.

Нальоти НАТО на свою резиденцію в лівійській столиці у четвер Каддафі назвав "боягузькими".

У п`ятницю іспанські ЗМІ повідомили з посиланням на джерела в Міжнародному кримінальному суді, що суд у понеділок видасть ордер на арешт Муаммара Каддафі.