Україна закликає палестинських лідерів до національної єдності

Україна висловлює глибоку стурбованість з приводу останніх спалахів насилля між прихильниками палестинських угруповань ФАТХ та ХАМАС.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі речника МЗС України щодо загострення ситуації на Палестинських територіях.

“Загострення останнім часом протистояння у палестинському суспільстві, яке вилилося у збройні сутички між представниками ФАТХ і ХАМАС у секторі Газа та ставить під загрозу існування палестинського уряду національної єдності, викликає в Україні глибоку стурбованість”, йдеться в коментарі.

Як підкреслюють в МЗС, хвиля насилля вже призвела до чисельних людських жертв, в т.ч. серед мирного населення, і створює додатково небезпечне джерело напруження на Близькому Сході, активізує в регіоні радикально налаштовані сили, заводить у глухий кут процеси, пов’язані з арабо-ізраїльським мирним врегулюванням.

Україна закликає палестинських лідерів проявити стриманість, політичну мужність і далекоглядність та повернутися до діалогу з метою досягнення консенсусу, який має забезпечити припинення міжусобного кровопролиття й насильства в ім’я стратегічних інтересів палестинського народу, його майбутнього та миру в регіоні в цілому, наголошується в коментарі.

Україна також закликає міжнародне співтовариство, зокрема „близькосхідний Квартет”, докласти невідкладних зусиль, спрямованих на припинення збройного протистояння на палестинських територіях, створення атмосфери довіри та взаєморозуміння, необхідної для розвитку політичного процесу з врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту.

У цьому контексті Україна підтверджує свою принципову налаштованість і готовність долучитися до зусиль світової спільноти, що мають за мету встановлення в регіоні Близького Сходу тривалого та справедливого миру, йдеться у коментарі речника МЗС України.

Як повідомлялося, збройні сутички між бойовиками ворогуючих палестинських угруповань ХАМАС і ФАТХ поновилися сьогодні в секторі Газа. Внаслідок цих сутичок загинуло щонайменше 40 осіб.