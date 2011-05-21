Авіація НАТО знищила в Лівії 6 командних пунктів і 8 кораблів

Літаки країн НАТО, що беруть участь в операції "Об`єднаний захисник" у Лівії, у четвер зробили 166 вильотів, зокрема 60 бойових, знищивши, зокрема, шість командно-контрольних вузлів і вісім кораблів, повідомила у п`ятницю прес-служба альянсу.

Для контролю за виконанням ембарго на постачання зброї до Лівії патрулювання в центральному Середземномор`ї у четвер вів 21 корабель НАТО. З моменту початку операції військовослужбовці альянсу зупинили для перевірки 982 судна, зокрема 14 - у четвер. Висадка на борт морського транспорту під час проведення операції проводилася 46 разів, сім разів за наполяганням військових капітани змінювали курс проходження суден.