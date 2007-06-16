Потужний вибух прогримів на території будівлі Верховного суду в Душанбе
16:51, 16 червня 2007Світ
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Будівлю оточили по всьому периметру
У столиці Таджикистану на території будівлі Верховного суду стався вибух.
Як передає РІА Новости, вибух був достатньо потужним, вибито скло на чотирьох поверхах будівлі суду і скло у вікнах зали засідань. При вибуху ніхто не постраждав, зааймання і пожежі не було.
На місці події працюють слідчі бригади Мінбезпеки і міністерства внутрішніх справ Таджикистану. Від коментарів з приводу причин вибуху вони поки утримуються, будівля оточена по всьому периметру.
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