Президент Латвії звинуватив Сейм у брехні
11:24, 29 травня 2011Світ
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Хоче розпуску
Президент Латвії Валдіс ЗАТЛЕРС оголосив про намір розпустити парламент.
Тепер це питання, за законами країни, виноситься на всенародний референдум, повідомляє Бі-Бі-Сі.
В.ЗАТЛЕРС заявив про це ввечері 28 травня, виступаючи у прямому ефірі латвійського телебачення і радіо із зверненням до нації.
Він обвинуватив депутатів Сейму у брехні і обслуговуванні інтересів олігархів.
Напередодні латвійські депутати відмовили Бюро боротьби з корупцією в обшуку будинку депутата Айнарса ШЛЕСЕРСА, якого підозрюють в корупційних операціях.
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