Президент Латвії звинуватив Сейм у брехні

Президент Латвії Валдіс ЗАТЛЕРС оголосив про намір розпустити парламент.

Тепер це питання, за законами країни, виноситься на всенародний референдум, повідомляє Бі-Бі-Сі.

В.ЗАТЛЕРС заявив про це ввечері 28 травня, виступаючи у прямому ефірі латвійського телебачення і радіо із зверненням до нації.

Він обвинуватив депутатів Сейму у брехні і обслуговуванні інтересів олігархів.

Напередодні латвійські депутати відмовили Бюро боротьби з корупцією в обшуку будинку депутата Айнарса ШЛЕСЕРСА, якого підозрюють в корупційних операціях.