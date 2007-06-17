Молдавська та придністровська поліція ледве уникли серйозного конфлікту

Центральна виборча комісія (ЦВК) Молдови вирішила закрити виборчу ділянку в селі Коржова Дубосарського району, де вранці придністровська міліція, застосувавши фізичну силу, заблокувала голосування.

Як повідомив РІА Новости співробітник прес-служби ЦВК, "повторне проведення виборів в Коржова неможливе, оскільки небезпеці піддаються життя і здоров`я виборців і членів місцевих виборчих органів".

Село Коржова розташоване на лівому березі Дністра в Зоні безпеки і є під юрисдикцією Молдови.

Коментуючи ситуацію президент Молдови Володимир Воронін заявив, що "у сепаратистів Тирасполя і тих, хто їх підтримує і в Молдові, і в Російській Федерації, і за Прутом (Румунія), дуже серйозні інтереси в цій зоні". Тому, на думку Вороніна, "вони завжди шукають можливості створити напружені ситуації, щоб перешкодити вирішенню придністровського конфлікту у форматі 5+2 (Кишинів, Тирасполь, Росія, Україна, ОБСЄ, ЄС і США)".

Президент Молдови зазначив, що "ці провокації сепаратистів і тих, хто їх підтримує, створюються тому, що остаточне розв`язання придністровської проблеми перебуває у фазі завершення".

З Тирасполя відповідають, що влада Молдови відкрила в Дубосарах в мікрорайоні Коржево, який є спірною територією, виборчу ділянку, не погодивши її відкриття з придністровською владою.

У неділю вранці придністровська міліція прибула на виборчу ділянку і закрила її. Після цього до Коржева почали прибувати молдавські поліцейські, склалася напружена ситуація, яка могла перерости в силове зіткнення між правоохоронними структурами сторін. Загалом, за даними військового коменданта північної і центральної ділянки зони безпеки, підполковника Євгена Зотова, з молдавського боку на місці було до 50 поліцейських, з придністровського - до 60 співробітників міліції.

РІА "Новости"