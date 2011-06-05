"Ніч відкритих синагог" триває в Кракові

"Ніч відкритих синагог" вперше в Європі пройде в ніч на 5 червня в краківському єврейському кварталі Казимеж, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство KAI. Для відвідання будуть відкриті сім синагог.

"Краків - одне з небагатьох міст в Європі, де на порівняно невеликій території так багато синагог", - сказала організатор акції, представник краківського Єврейського громадського центру Ганна Гуліньська. За її словами, основна мета акції - привернення інтересу молоді до єврейської культури, історичної і архітектурної спадщини, а також до сучасного життя єврейських громад.

"Синагога - це, перш за все, місце молитви, але тут же проходять дискусії, обговорення, зустрічі й концерти", - нагадала Гуліньська. Вона висловила надію, що акція сприятиме руйнуванню стереотипів, які склалися щодо євреїв у жителів і гостей Кракова.

Відвідини синагог можливі одразу ж по закінченні шабата. У одній з синагог почнеться концерт ізраїльської рок-группи "Кепед", а в іншій - дискусія про роль жінок в іудаїзмі. Крім того, в різних синагогах демонструватимуться відеофільми про сучасне життя єврейських громад Кракова і про історію Казимежа.