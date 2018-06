У Лондоні з'явиться конкурент Оксфорда і Кембриджа

У Лондоні створюється приватний університет, який, як очікується, стане конкурентом Оксфорда і Кембриджа, пише Лента.ру з посиланням на The Sunday Times.

Багатомільйонний грант на створення Нового гуманітарного коледжу (New College of the Humanities) в Блумсбері від приватних спонсорів одержав філософ Ей. Сі. Грейлінг (A. C. Grayling). За його задумом, новий навчальний заклад за структурою нагадуватиме американські коледжі вільних мистецтв.

До викладання вже залучені 14 "зоряних" британських професорів, пише газета. Серед них - еволюційний біолог Річард Докінз, психолог-когнітівіст Стівен Пінкер, історики Девід Кеннадайн і Ніал Фергюсон, генетик Стів Джонс, колишній оксфордський професор поезії Крістофер Рікс.

Заявки на навчання Новий коледж почне приймати з липня, а перший трирічний університетський курс стартує восени 2012 року. На рік планується набирати по 375 студентів; їх навчатимуть англійської словесності, історії, філософії, економіці та юриспруденції. Студент вибиратиме один профіль як основний і два додаткові.

При цьому плата за навчання буде практично вдвічі вища за максимально можливу планку для державних вузів (дев`ять тисяч фунтів), а професори одержуватимуть на 25 відсотків більше за своїх колег з інших університетів.