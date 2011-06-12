В Італії проходить референдум про імунітет для Берлусконі

В Італії в неділю і понеділок проходить загальнонаціональний референдум з питань про відновлення будівництва атомних електростанцій і про імунітет від кримінального переслідування, який поширюється на прем`єр-міністра Сільвіо БЕРЛУСКОНІ, передає Радіо «Свобода».

Уряд С.БЕРЛУСКОНІ виступає за відновлення будівництва атомних станцій, на спорудження яких зараз оголошено мораторій. Опитування, однак, свідчать про те, що більшість виборців навряд чи підтримають цю позицію - після аварії на японській АЕС "Фукусіма-Дайічі".

Виборці також висловляться з питання про закон, згідно з яким чинний прем`єр, проти якого порушено декілька кримінальних справ, має право на імунітет від переслідування.

Для того, щоб референдум був визнаний таким, що відбувся, в ньому повинні взяти участь понад 50% виборців.