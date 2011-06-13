Польща пустить до себе американських військових

Міністр оборони Польщі Богдан КЛІХ і посол США Лі ФЕЙНСТЕЙН підписали у Варшаві угоду про присутність у Польщі американських військовослужбовців, які обслуговуватимуть літаки, що прибувають до Польщі на ротаційній основі для проведення навчань, повідомляє РІА «Новости».

Перші військовослужбовці із США приїдуть до Польщі в 2012 році, літаки вперше прилетять у 2013-му.

В угоді передбачається присутність у Польщі 20 американських військовослужбовців, вони відповідатимуть за обслуговування літаків F-16 і С-130 Hercules та їх екіпажів. Літаки прилітатимуть чотири рази на рік на навчання з американських військових баз в Європі. Про конкретне місце перебування солдатів не повідомляється.

Президент США Барак ОБАМА під час візиту до Варшави наприкінці травня підтвердив, що в Польщі з'явиться підрозділ американських ВПС. Раніше в ЗМІ повідомлялося, що під час візиту Б.ОБАМИ буде оголошено про передислокацію з Італії до Польщі ескадрильї винищувачів F-16 і військово-транспортних літаків Hercules.