Колишній президент Польщі Лех ВАЛЕНСА потрапив до лікарні із запаленням легенів.

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС із посиланням на лікарів лікарні у Гданську, куди 67-річний екс-президент був госпіталізований.

За даними агенції, Л.ВАЛЕНСА потрапив до лікарні 9 червня з високою температурою і скаргами на болі в шлунку. Після повного обстеження лікарі виявили у нього пневмонію і призначили антибіотики. Колишній президент Польщі залишиться в клініці до кінця тижня.

"У цілому стан пацієнта – добрий", - заявили лікарі у Гданську.

У 2008 році в США Л.ВАЛЕНСА переніс операцію з коронарного шунтування.

*** Л.ВАЛЕНСА - відомий громадський і державний діяч Польщі, у 1990-1995 рр. був президентом країни. Він - активіст і захисник прав людини, лауреат Нобелівської премії миру за діяльність на підтримку прав робітників. У 1980 році створив першу у Східній Європі непідконтрольну державі профспілку "Солідарність".