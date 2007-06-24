Рада ЄС висловилася за посилення поліцейської співпраці

Рада ЄС (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) підкреслює важливість посилення поліцейської співпраці між країнами-членами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в ухвалених сьогодні висновках Ради ЄС.

В документі Рада ЄС, зокрема, наголошує, що нещодавнє рішення Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ інтегрувати основні положення Прюмської угоди (угоди про посилення співпраці між поліцією, підписаної 7 країнами-членами ЄС – УНІАН) до законодавства ЄС сприятимуть посиленню транскордонної поліцейської співпраці в боротьбі з криміналітетом.

Крім того, Рада ЄС підтримала ідею трансформувати Конвенцію про Європол в рішення Ради ЄС, що має посилити роль цієї організації в Євросоюзі.

Як повідомляв УНІАН, 12-13 червня Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС вирішила посилити роль Європолу. Згідно з рішенням, Конвенцію про створення та діяльність Європолу буде замінено спеціальним рішенням Ради ЄС, що підвищить статус цієї організації. Крім того, міністри вирішили, що з 1 січня 2010 року фінансування Європолу здійснюватиметься безпосередньо з бюджету ЄС.

Рада міністрів ЄС також ухвалила рішення про посилення співпраці між країнами-членами в області боротьби з організованою міжнародною злочинністю та тероризмом на базі Прюмської угоди.

Політичне рішення містить в собі правила, що регулюють умови та процедуру автоматичного обміну даними про ДНК, даними дактилоскопії та певними даними щодо реєстрації автомобілів, умови використання даних під час транскордонних операцій та з метою попередження тероризму.

При цьому, Рада міністрів ЄС відзначила необхідність чіткого дотримання фундаментальних прав, і, зокрема, права на приватне життя та захист персональних даних.

Прюмська угода була підписана 27 травня 2005 року в німецькому місті Прюм.

На сьогодні її підписали 7 країн: Німеччина, Бельгія, Іспанія, Франція, Люксембург, Нідерланди та Австрія. Про своє бажання приєднатися до документу заявили ще 8 країн-членів ЄС: Словенія, Італія, Фінляндія, Португалія, Болгарія, Румунія, Греція та Швеція.

Створення Європолу було узгоджено Маастрихтською угодою ЄС від 7 лютого 1992 року. Перші операції Європол, офіс якого знаходиться в Гаазі, розпочав виконувати 3 січня 1994 року, передусім в області боротьби з розповсюдженням наркотиків. З 1 січня 2002 року мандат Європолу було розширено на всі найбільш серйозні міжнародні злочини.

Конвенція про створення Європолу була ратифікована всіма країнами-членами ЄС та набрала чинності 1 жовтня 1998 року, а відтак, повноцінну активність Європол розпочав з 1 1 липня 1999 року.

Головна мета створення Європолу – посилення ефективності та співпраці країн-членів у боротьбі з міжнародним криміналом та тероризмом.