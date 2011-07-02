У Рівному вшанували пам’ять закатованих НКВС у червні 1941 року

оку після нападу Німеччини на СРСР

Рівне. 1 липня. УНІАН. У Рівному біля приміщення колишньої тюрми, що на центральній вулиці обласного центру, відбулися урочистості з ушанування пам’яті земляків, які були розстріляні співробітниками НКВС у червні 1941 року після нападу Німеччини на СРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, заходи були організовані з ініціативи обласної організації Української народної партії за підтримки Рівненської міськради і громадськості обласного центру.

Учасники мітингу, серед яких були й очевидці тих подій, свідчили, що, згідно з архівними даними, саме у рівненській в’язниці 24-26 червня 1941 року співробітниками радянських каральних органів (НКВС) було розстріляно майже 850 в’язнів. Розстріли «чекісти» проводили як на подвір’ї тюрми, так і поблизу міського кладовища «Грабник», що неподалік.

Особливо жорстокою була також розправа над в’язнями тюрми у Дубні, де у ніч з 24 на 25 червня були розстріляні 527 в’язнів. Про ті трагічні дні вже в еміграції написав книгу спогадів колишній в’язень цієї тюрми Олексій Сацюк, якому тоді дивом вдалося вижити. Його книга кілька днів тому була презентована в обласній науковій бібліотеці.

А в’язнів у Острозі врятувало те, що охоронці тієї тюрми не захотіла виконувати наказ про розстріл арештантів і розбіглися.

Історик Ігор МАРЧУК, виступаючи на заходах з ушанування пам’яті закатованих радянськими карателями земляків, зазначив, що згідно з архівними даними, за списками засуджених до вищої міри покарання у 1944-1945 роках у Рівненській, Дубенській та Острозькій тюрмах війська НКВС знищували щомісяця до 300 українців. Загалом у в’язницях Рівненщини радянським режимом у 1940-1950-х роках було вбито і закатовано близько 20 тисяч українців.

На мітингу виступили також міський голова Рівного Володимир ХОМКО, голова облорганізації УНП Світлана НІКОЛІНА, активістка товариства «Просвіта» Катерина СИЧИК, ветерани національно-визвольного руху, дослідники і свідки тих трагічних подій.

Учасники заходів поклали квіти до меморіальної дошки, що на стіні колишньої тюрми, і до пам’ятника головному командирові УПА-Північ Климу Савуру, який загинув у бою з військами НКВС неподалік Рівного у лютому 1945 року.

Як повідомили організатори заходу, його планували провести 24 червня, однак тоді зашкодила сильна злива, що раптово розпочалася у Рівному.