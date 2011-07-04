Польща має три пріоритети

Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Польщі в Україні Генрик ЛІТВІН презентував пріоритети головування Польщі в Раді Європейського Союзу, що триватиме з 1 липня до 31 грудня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, презентація відбулась сьогодні на прес-конференції у Києві.

За словами Г.ЛІТВІНА, головуючи в Раді ЄС, Польща прагне зосередитися на трьох основних пріоритетах: «Європейська інтеграція як джерело зростання», «Безпечна Європа» та «Європа, яка користується перевагами відкритості».

Посол зазначив, що у Києві найбільша частина зосереджуватиметься саме на третьому пріоритеті – відкритості, проте окреслив і два перших.

Зокрема, стосовно «Європейської інтеграції як джерела зростання» Г.ЛІТВІН зазначив, що Євросоюз зробив висновки з кризи: утворюються нові запобіжні принципи та інструменти економічного управління, такі як Європейський механізм стабілізації. Однак польський уряд вважає, що ЄС повинен перейти до опрацювання нової моделі економічного зростання, чому мають слугувати новий, багаторічний бюджет ЄС (на період 2014-2020 р.), переговори щодо якого розпочнуться під час польського головування, а також розвиток єдиного ринку, зокрема покращення умов діяльності малих та середніх підприємств та надання електронних послуг.

Щодо «Безпечної Європи», то для зміцнення безпеки ЄС польський уряд пропонуватиме: посилити зовнішній вимір енергетичної політики ЄС; зміцнити військові та цивільні спроможності ЄС; посилити безпеку кордонів, в т.ч. через зміцнення агентства FRONTEX (Європейське агентство з управління операційним співробітництвом на зовнішніх кордонах ЄС – УНІАН), яке розташоване у Варшаві; провести реформу Спільної сільськогосподарської політики ЄС в напрямку посилення харчової безпеки.

В рамках пріоритету «Європа, яка користується перевагами відкритості» Польща буде прагнути:

- продовжити нинішній раунд багатосторонніх торговельних переговорів в рамках Світової організації торгівлі;

- досягти прогресу в реалізації ідеї розширення, в т.ч. підписати договір про вступ до ЄС з Хорватією, а також зробити поступ у переговорах з Туреччиною та Ісландією;

- встановити нові рамки співробітництва між ЄС та Росією, в т.ч. сприяти розвитку Партнерства між Євросоюзом та Росією задля модернізації;

- в світлі останніх подій в Тунісі, Єгипті, Лівії та інших країнах - південних сусідів зосередитися на підтримці демократичної трансформації в цих країнах;

- сприяти посиленню співробітництва ЄС зі східними сусідами: польський уряд сподівається, що ключові політичні рішення в цьому напрямку будуть прийняті на саміті «Східного партнерства» у Варшаві 29-30 вересня;

- сприяти заохоченню Білорусі до співробітництва з міжнародним співтовариством на основі принципів демократії та прав людини;

- досягти прогресу у процесі укладання договорів про асоціацію, створення зон вільної торгівлі та реалізації Планів дій візової лібералізації, в т.ч. з Україною.

Окремо Г.ЛІТВІН зупинився на деяких подіях, які відбудуться в рамках «Східного партнерства» під час головування Польщі. Серед іншого, він відзначив важливість Першого ділового форуму «Східного партнерства» у м.Сопот 28-30 вересня, на якому у Польщі сподіваються побачити багатьох представників українського бізнесу.

Також посол анонсував Конференцію громадянського суспільства у Варшаві 29 вересня.

Крім того, Г.ЛІТВІН особливо підкреслив важливість запланованих міністерських зустріч «Східного партнерства»: міністрів економіки в Криниці-Здруй - у вересні; міністрів фінансів у Люксембурзі - у жовтні; міністрів транспорту, міністрів сільського господарства, голів митних служб та голів комітетів статистики у Кракові - у жовтні. Зустріч міністрів закордонних справ запланована на грудень у Брюсселі.

Також в рамках головування Польщі в Раді ЄС заплановано низку інших міжнародних конференцій та семінарів нижчого рівня та деяких інших подій, зокрема, вересневої Конференції місцевих і регіональних органів самоврядування у Познані.