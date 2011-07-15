Каддафі пробачив США і готовий поділитися нафтою

Влада Лівії готова пустити американські компанії на нафтовий ринок країни, повідомляє Reuters з посиланням на прем`єр-міністра Лівії Аль-Багдаді аль-Махмуді.

За його словами, нинішній уряд готовий дозволити американським фірмам брати участь у лівійських нафтових проектах, оскільки Сполучені Штати не відіграють провідної ролі у військовій кампанії проти Муаммара Каддафі.

За словами лівійського прем`єра, крім американських фірм, також ідуть переговори з російськими і китайськими компаніями, щоб залучити їх до роботи над проектами італійського нафтогазового концерну ENI, про відлучення якого за контакти з Національною перехідною радою заявили прихильники Каддафі.