Цікава географія: шлях з Києва до Брюсселя пролягає через Ялту

Четвертий саміт Ялтинської Європейської Стратегії (YES) завершив сьогодні свою роботу в Ялті.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи із завершальним словом, український бізнесмен і засновник YES Віктор ПІНЧУК відзначив високий рівень учасників нинішнього саміту.

В.ПІНЧУК нагадав, що в саміті брали участь екс-президенти США Білл КЛІНТОН і Польщі Олександр КВАСЬНЄВСЬКИЙ, екс-канцлер Німеччини Герхард ШРЕДЕР, посол РФ в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН. Крім того, учасників привітав Президент України Віктор ЮЩЕНКО, нагадав бізнесмен.

За його словами, “саміт був не тільки стимулюючим, але й дуже продуктивним”. «Тепер шлях з Києва до Брюсселя пролягає через Ялту», - пожартував В.ПІНЧУК.

Він також повідомив, що у вересні цього року працюватиме літній Університет для європейських лідерів. Крім того, буде проведено низку важливих зустрічей, які, як і саміт YES, спрямовані на створення успішної і благополучної України.

Довідка УНІАН. Ялтинська Європейська Стратегія – незалежна міжнародна організація, яка об`єднала представників бізнес-кіл, інтелектуальної еліти, вчених і журналістів в Україні і за кордоном з метою сприяння зближенню України з Європейським Союзом. Цього року саміт стартував 28 червня в Києві, 29-30 червня він відбувався в Ливадії (Велика Ялта) і зібрав понад 170 учасників, серед яких політики, громадські діячі, бізнесмени з країн ЄС, США, Росії та України.

YES була заснована 2004 року українським бізнесменом і громадським діячем В.ПІНЧУКОМ.