Обама погодився на компроміс з Конгресом

Адміністрація США погодилася піти на компроміс з Конгресом і прийняти жорсткий план скорочення бюджетних витрат в обмін на підвищення межі держборгу, передає РІА «Новости».

За підсумками 2011 року фінансового року бюджетний дефіцит США, згідно з прогнозами, становитиме близько 1,5 трлн. доларів. 16 травня США подолали чергову межу держборгу, визначену Конгресом минулого року в 14,3 трлн. доларів. Тепер адміністрація має декілька тижнів, щоб уникнути дефолту, який може статися вже після 2 серпня, якщо Конгрес не проголосує за підвищення рівня межі. Білий дім пропонує підвищити верхню межу на 2,4 трлн. доларів.

Члени Конгресу, переважно республіканці, відмовляються розглядати питання про підвищення межі, заявляючи про те, що адміністрація повинна представити одночасно і план зниження витрат на держуправління. Адміністрація заявляє про готовність знижувати витрати, проте наполягає на необхідності відміни податкових пільг і підвищення податків для багатих американців і найбільш процвітаючих компаній. Республіканці, які традиційно користуються підтримкою великого бізнесу, налаштовані категорично проти цього. Вони вимагають значного скорочення витрат на соціальну сферу.

Президент США Барак ОБАМА заявив, що вже сьогодні представники демократів і республіканців почнуть вироблення конкретних положень компромісного плану серйозних заходів, що включають скорочення витрат, зміни в системі соціального страхування, безкоштовної медичної допомоги.

Межа держборгу - унікальне визначення, яке існує лише в США. Вперше американський Конгрес визначив максимальний рівень боргу в 1917 році і відтоді постійно підвищував його. З початку 2000-х років робити це доводилося частіше, і за цей період він піднімався 10 разів.

За останні десять років запускати друкарський верстат США доводилося через дорогі війни в Іраку і Афганістані і програми допомоги "молодим демократіям", що настали після них, а також через світову фінансову кризу 2008-2009 років. Якщо більш як 30 років тому розмір держборгу оцінювався в 908 млрд. доларів, то з початку 1980-х років він почав рости стрімкими темпами і вже в 1982 році становив 1 трлн. доларів, а на 1996 року досяг рівня в 5 трлн. Позначки 10 трлн. держборг досяг в 2008 році, коли через рецесію істотно знизився обсяг стягуваних податків, а уряду довелося витрачати великі кошти на соціальні програми й боротьбу з безробіттям.