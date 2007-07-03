Яценюк у Косово зустрівся з українськими військовими та їх керівником від ООН

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК, перебуваючи в Автономному краї Косово і Метохія, відвідав військову базу „Бондстіл”, де розміщені українсько-польський миротворчий батальйон і поліцейський контингент МВС України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, під час перебування на базі А.ЯЦЕНЮК зустрівся з керівництвом та особовим складом українського миротворчого контингенту.

Також керівник українського зовнішньополітичного відомства і командувач КФОР генерал-лейтенант Роланд КАТЕР обмінялися думками щодо розв’язання ситуації в Косово.

Р.КАТЕР поінформував А.ЯЦЕНЮКА про діяльність поліцейської місії в Косово, звернувши особливу увагу на забезпеченні мирного співіснування та безпеки в регіоні. Генерал-лейтенант високо оцінив рівень підготовки і підхід до несення служби українських миротворців, які входять до складу КФОР.