Вперше в Японії жінка буде міністром оборони (фото)

Вперше в історії Японії жінка офіційно посяде місце міністра оборони країни в середу, 4 липня, повідомив журналістам генеральний секретар кабінету міністрів Ясухіса Сіодзаки (Yasuhisa Shiozaki).

Сіодзаки підтвердив інформацію про те, що прем`єр-міністр Японії Сіндзо Абе (Shinzo Abe) запропонував кандидатуру свого радника Юріко Коїке (Yuriko Koike) на посаду міністра оборони.

Коїке стане першою жінкою, яка буде міністром оборони в Японії. Наразі вона є депутатом нижньої палати парламенту від правлячої Ліберально-демократичної партії і виконує функції радника прем`єра з питань державної безпеки.

Відставка її попередника - на хвилі критики після його слів щодо атомного бомбардування 1945 року - послабила позиції правлячої Ліберально-демократичної партії Японії на чолі з Сіндзо Абе напередодні виборів до верхньої палати парламенту, які мають відбутися в кінці липня. Рейтинг кабінету міністрів нині на рекордно низькій позначці, коливаючись в районі 30%.