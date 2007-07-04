За «козла» відповіси! – російський депутат боїться сісти на 7 років

Сьогодні на передостанньому перед канікулами пленарному засіданні Держдума РФ розгляне в другому читанні поправки до законів, що посилюють боротьбу з екстремізмом.

Раніше документ викликав бурхливе незадоволення громадськості, і його обговорення двічі переносилося депутатами. У результаті текст поправок, за словами одного з ініціаторів законопроекту, "єдинороса" Михайла Ємельянова, був переписаний на 80%.

Серед претензій до законопроекту: дублювання окремих статей Кодексу про адміністративні правопорушення (виробництво і розповсюдження матеріалів екстремістського змісту); а також надмірне, на думку деяких політиків, збільшення покарання за злочини, здійснені з мотивів національної, релігійної або соціальної ненависті. Так, за масові безлади верхня межа відповідальності підвищувалася з 8 років позбавлення волі до 12, за хуліганство - з 7 до 8, за наругу над пам`ятниками - з 5 до 8.

Крім того, за словами депутата фракції "Справедлива Росія" Геннадія Гудкова, закон знімає практично всі обмеження з прослушки. Також з`явився такий термін, як "розпалювання ненависті до окремо взятої соціальної групи". Тобто якщо я сказав публічно "козли, кляті чиновники, замотали, п`ють кров з народних жил" - все, мене можуть садити на строк до 7 років, тому що чиновники - це окрема соціальна група", - сказав Гудков.

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