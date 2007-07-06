Європейський суд з прав людини визнав Росію винною у викраденні і вбивстві

Європейський суд з прав людини в Страсбурзі визнав Росію винною у викраденні і вбивстві колишнього спікера парламенту Чечні Руслана Аліхаджієва під час президентства Аслана Масхадова. Як повідомляє Бі-бі-сі, суд ухвалив стягнути з Росії 40 тис. євро за моральний збиток і близько 5 тис. євро як компенсація судових витрат. Оскільки позивач - мати Аліхаджієва Зура, що звернулася до Страсбурзького суду близько півтора років тому, в лютому нинішнього року померла, гроші отримає дружина Аліхаджієва Зарет.

Нагадаємо, в кінці 2006 р. Європейський суд з прав людини визнав власті Росії винними у двох справах про смерть і зникнення трьох чоловік в Чечні і зобов`язав Москву виплатити компенсацію їх сім`ям на суму 70 тис. євро і 90 тис. євро. Раніше, в жовтні 2006 р. Стасбургській суд визнав Росію винною в смерті в кінці лютого 2000 р. п`яти чеченців, зокрема вагітної жінки і однорічної дитини.

РБК-Україна