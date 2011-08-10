Перший китайський авіаносець вийшов у море

Перший китайський авіаносець - перебудований колишній радянський авіаносний крейсер "Варяг", вперше вийшов в середу в море на ходові випробуванея, повідомляє Сіньхуа.

За даними агентства, перший вихід в морі буде коротким, потім корабель повернеться на суднобудівний завод в місті Далянь для проведення монтажних і випробувальних робіт.

Збудований у Миколаєві важкий авіаносний крейсер, нагадує РІА "Новости", був придбаний Китаєм у України в 1998 році і відбуксирований до КНР. У 2005 році почалися роботи з його добудови в Даляні. Водночасн Китай розпочав розробку літаків палубної авіації, які нині проходять випробування.

Кораблю досі не дали китайське ім`я, тому місцеві ЗМІ його і далі звуть "Варяг". Повідомлення, що корабель одержав назву "Шилан" були пізнішими спростовані міністерством оборони КНР.