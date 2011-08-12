Франція стала жертвою чи то кризи, чи то чуток про неї

Французькі фінансові структури заявили, що проведуть розслідування і покарають всіх відповідальних за те, що вони називають розпусканням безпідставних чуток про нестабільність національної банківської системи.

Як повідомлялося раніше, світові ринки залишалися у четвер нестабільними і значною мірою цьому сприяли, на думку експертів, саме чутки про те, що французький уряд є некредитоспроможним, а банківська група Société Générale - нестійка.

Занепокоєння інвесторів викликає те, що саме банки Франції тримають облігації проблемних країн єврозони - Греції, Іспанії, Португалії й Італії. Інвестори побоюються, що Франція може втратити найвищі кредитні рейтинги, хоча три провідні агентства Moody’s, Standard & Poor’s і Fitch їх щойно підтвердили і спеціально заявили, що не збираються знижувати.

Проте, як повідомляє Бі-бі-сі, у Парижі все-таки побоюються, що наступною країною, яку спіткає тяжка бюджетна криза, може виявитися Франція.