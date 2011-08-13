Викрадений в Україні ізраїльтянами палестинець зробив ракету «на коліні»?

Заарештований ізраїльськими властями у звинуваченні в тероризмі директор електростанції сектору Газа Дірар АБУ-СІСІ, якого нібито викрали з України ізраїльські спецслужби, визнав свою вину.

Про це повідомили ізраїльські ЗМІ з посиланням на Окружний суд міста Беєр-Шева, пише газета «Сегодня».

Згідно з документами суду, Д.АБУ-СІСІ був членом терористичної організації «ХАМАС» з 2002 року. Причому в організації його вважали експертом з артилерії. Хоча, за словами Д.АБУ-СІСІ, він нічого не знав про вибухівку і одержував всю інформацію з інтернету.

За даними ЗМІ, спочатку Д.АБУ-СІСІ працював над вдосконаленням бойових якостей кустарних ракет, а також був присутнім на випробуваннях зразка нової ракети в Хан-Юнісі.

Крім того, він сам створив ракету дальністю 45 км, але при запуску вона вибухнула.

Потім йому було доручено створити військову академію для навчання терористів.

«Підготовка бойовиків велася в мечетях. Викладачами були професори університету, працівники Міносвіти і бізнесмени. А найкращих «студентів» ми відправляли на практику до Сирії, Ємену, Судану та Ірану», - цитує «Сегодня» слова Д.АБУ-СІСІ.

Під час слідства заарештований розкаявся у скоєному.

Газета нагадує, що у січні 2011 року Д.АБУ-СІСІ разом з дружиною Веронікою, громадянкою України, прибув з сектору Газа до України, сподіваючись одержати посвідку на проживання.

Його було викрадено з потягу «Харків-Київ» у ніч з 18 на 19 лютого цього року. Наступного дня він вже опинився у в`язниці Ізраїлю.

Згідно з показами палестинця, троє чоловіків викрали його з потягу, а вже у Києві передали «Моссаду».

В Ізраїлі Д.АБУ-СІСІ обвинувачували в активній участі в терористичній організації «ХАМАС» та інших злочинах, направлених проти безпеки Ізраїлю.

Дружина Д.АБУ-СІСІ вважає, що українські правоохоронці надали сприяння агентам «Моссаду» у викраданні її чоловіка, але вітчизняні спецслужби це спростовують.