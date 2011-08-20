Грузія повернула собі бренди Хванчкара і Кіндзмараулі

Грузія повернула собі винні бренди "Хванчкара" і "Кіндзмараулі", зареєстровані кілька років тому в США бізнесменом Євгеном Дозорцевим.

Як передають грузинські ЗМІ з посиланням на інформацію глави "Грузпатенту" Іраклія Гваладзе, через реєстрацію брендів Є.Дозорцевим Грузія не могла постачати ці вина на ринок США.

Як пояснив грузинський чиновник, з Є.Дозорцевим оформлено договір, відповідно до якого він безоплатно відмовився від бренду "Хванчкара" і від продовження реєстрації на своє ім`я бренду "Кіндзмараулі". За інформацією "Грузпатенту", тяжба про приналежність брендів тривала в патентному відомстві США.

За даними інших грузинських джерел, зауважує РосБізнесКонсалтинг, Є.Дозорцев зберіг право на дистрибуцію цих вин.