Найбільший банк США звільнить до 10 тисяч працівників

Bank of America, найбільший за розміром активів банк США, скоротить до вересня 3500 робочих місць і проведе реструктуризацію, яка може призвести до ліквідації ще тисяч робочих місць, повідомляє Лента.ру з посиланням на Wall Street Journal. Звільнення торкнуться всіх підрозділів банку в США, включно до інвестиційних і торговельних. Частина співробітників вже отримали повідомлення про звільнення.

У банку ще не визначилися з масштабом скорочень, однак, не виключено, що будуть ліквідовані щонайменше 10000 робочих місць.

За останній рік Bank of America втратив понад 20 мільярдів доларів у підрозділі споживчої іпотеки. У червні 2011 року банк вирішив виплатити 8,5 мільярда доларів інвесторам, які вклали гроші в іпотечні цінні папери, а нині протистоїть безлічі судових позовів, пов`язаних з питаннями іпотеки.

У серпні стало відомо, що американська страхова компанія AIG подала до Bank of America позов на мільярди доларів. AIG звинувачує Bank of America, а також Countrywide і Merrill Lynch, які входять до нього, у завищенні якості іпотечних інструментів, включених у цінні папери і проданих інвесторам. Всього на інвестиціях в іпотечні облігації страхова компанія втратила 27 мільярдів доларів, а з Bank of America спробує стягнути до 10 мільярдів доларів.

Reuters зазначає, що світові банки, чутливі до коливань економіки, останнім часом повідомили про скорочення штатів майже на 50 тисяч осіб, яке починається вже і триватиме найближчі роки. Наймасштабніші скорочення анонсували HSBC і Lloyds Banking Group.