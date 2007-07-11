Чехи не встигають записувати всіх, хто хоче виїхати з Донеччини

Генеральне консульство Республіки Чехія в Донецьку через наплив бажаючих відкрити довгострокову візу терміном на 90 днів веде запис на місяць вперед.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Генеральний консул Республіки Чехія в Донецьку Антонін МУРГАШ.

"Заявники на довгострокову візу з перебуванням понад 90 днів записуються по телефону на конкретний день і час. Проте, бажаючих така кількість, що вже сьогодні ми записуємо на місяць вперед", - сказав А.МУРГАШ.

За його словами, основну кількість клієнтів візового відділу Генконсульства становлять бажаючі одержати робочу візу.

"Досвід перших тижнів роботи візового відділу Консульства показує інтерес, перш за все, до отримання дозволу на довгострокове перебування з метою роботи в Чехії", - зазначив А.МУРГАШ.

При цьому він констатував поки що "досить помірний інтерес туроператорів" до можливості відкрити туристичні візи для своїх клієнтів.

Як повідомляв УНІАН, Генконсульство Чехії в Донецьку розпочало роботу 18 червня 2007 року. Його послугами можуть скористатися жителі Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької, Херсонської областей, а також Автономної Республіки Крим.