Жертвами терактів в Грозному стали 8 людей

В результаті терактів в Грозному загинули 8 людей, 18 поранено. Про це повідомило джерело в правоохоронних органах Чечні.

На місці працює слідчо-оперативна група, відпрацьовуються всі версії події.

Вибухи в Грозному пролунали напередодні. У першому випадку терористом був здійснений вибух при спробі його затримання. Другий вибух пролунав, коли на місці події попереднього зібралися співробітники правоохоронних органів і перехожі.

ICTV