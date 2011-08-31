Жертвами терактів в Грозному стали 8 людей
08:46, 31 серпня 2011Світ
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В результаті терактів в Грозному загинули 8 людей, 18 поранено. Про це повідомило джерело в правоохоронних органах Чечні.
На місці працює слідчо-оперативна група, відпрацьовуються всі версії події.
Вибухи в Грозному пролунали напередодні. У першому випадку терористом був здійснений вибух при спробі його затримання. Другий вибух пролунав, коли на місці події попереднього зібралися співробітники правоохоронних органів і перехожі.
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