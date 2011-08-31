Попокатепетль активізувався

Знаменитий діючий вулкан Попокатепетль, розташований лише за 40 кілометрів на південний схід від столиці Мексики міста Мехіко, вчора знов ожив і чотири рази викинув пару, газ і попіл зі свого кратера.

Як передає РІА «Новости», Національний центр Мексики із запобігання стихійним лихам ввів після появи ознак активності вулкана обмеження на доступ у 12-кілометрову зону навколо нього, заявивши при цьому, що небезпеки для людей у навколишніх населених пунктах немає.

За повідомленням МВС, викиди частинок з вулканічного кратера сягають висоти в один кілометр. Вже відмічені факти охололого попелу в ряді сіл і міст штату Мехіко, а вітер, що здійнявся, відносить їх на захід і північний захід. Не виключено, що в найближчі години попіл може випасти в межах міста Мехіко.

Вулкан Попокатепетль, що в перекладі з мови ацтеків означає "Гора, що димить", є одним з найбільш активних діючих вулканів світу. Висота Попокатепетля над рівнем моря - 5 тисяч 452 метри.