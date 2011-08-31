Китай: заборона на польоти стосується навіть голубів

На виставку приїдуть лідери кількох країн

Влада Синьцзян-Уйгурського автономного району на заході Китаю запровадила посилені заходи безпеки у зв`язку з майбутнім проведенням першої виставки "Китай-Євразія", повідомляє Бі-бі-сі. Вулиці центрального міста Урумчі патрулюють озброєні поліцейські. Над містом оголошена безполітна зона, заборонені навіть традиційні змагання поштових голубів. Очікується, що на виставку в Урумчі приїдуть лідери кількох країн, включаючи президента Пакистану Азіфа Алі Зардарі.

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