Суд розгляне позов родичів жертв катастрофи Ту-154 під Донецьком

Нікулінський суд Москви сьогодні розгляне по суті позов родичів загиблих в авіакатастрофі Ту-154 під Донецьком до компанії-страховика про відшкодування майже 40 млн. рублів.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на адвоката позивачів Ігоря ТРУНОВА, відповідачами за позовом є компанія ВАТ "Согаз", яка була страховиком життя і здоров`я пасажирів за договором з авіакомпанією ФДУП "Пулково", правонаступником якої є Державна транспортна компанія «Росія».

На попередньому засіданні страхова компанія відмовилась укласти мирову угоду з родичами загиблих.

За словами І.ТРУНОВА, кожен пасажир, згідно з угодою між "Пулково" і "Согаз", був застрахований приблизно на 380 тис. дол.

Як повідомлялося, у результаті авіакатастрофи 22 серпня 2006 року літака Пулковських авіаліній, який виконував рейс Анапа - Санкт-Петербург, під Донецьком загинули 160 пасажирів, зокрема 49 дітей, і десять членів екіпажу.