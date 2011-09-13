Туреччина «в будь-який момент» може почати вторгнення до Іраку

Міністр внутрішніх справ Туреччини Ідріс Наїм САХІН сьогодні, 13 вересня, заявив, що його країна готується до наземного вторгнення до Іраку, повідомляє Reuters. За його словами, остаточне рішення буде ухвалено за підсумками переговорів з іракськими офіційними особами.

"Наземна операція може початися в будь-який момент", - підкреслив І.САХІН, додавши, що артилерія і ВПС Туреччини вже декілька днів завдають ударів по позиціях бойовиків Курдської робочої партії в північному Іраку.

За останні дні представники офіційної Анкари нанесли декілька візитів до Багдада з метою переконати керівництво Іраку вжити рішучих заходів проти курдських бойовиків, що базуються на півночі цієї країни й здійснюють звідти вилазки на турецьку територію.

Проте Багдад не в змозі серйозно вплинути на ситуацію, оскільки іракський Курдистан є самокерованою територією зі своїм політичним керівництвом, поліцією та навіть армією, зазначає Лента.ру.

На думку турецьких спостерігачів, вторгнення в Ірак може початися вже найближчим часом. На це, зокрема, вказує та обставина, що прем`єр-міністр країни Реджеп Тайїп ЕРДОГАН перед вильотом до Каїра провів багатогодинні консультації з керівниками міністерства оборони та генерального штабу Туреччини.

Після падіння режиму Саддама Хусейна курди, які проживають на півночі Іраку, отримали майже необмежену автономію й почали активно допомагати одноплемінникам, які борються за самовизначення в південно-східній Туреччині й західному Ірані. Це призвело до того, що і Анкара, і Тегеран по кілька разів проводили військові операції проти курдів у північному Іраку.

Так, наразі іранський Корпус вартових ісламської революції проводить операцію проти курдів у прикордонних областях північно-східного Іраку.

Курдська робоча партія веде збройну боротьбу проти Туреччини з 1984 року. Ця організація вважається терористичною не лише в самій Туреччині, але й у США та ЄС. Разом із тим, за повідомленнями ізраїльської преси, офіційний Єрусалим розглядає можливість надання допомоги курдам у рамках протистояння з Анкарою, що набирає обертів.