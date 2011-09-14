У Білорусі іноземці можуть розплачуватися валютою

Національний банк Білорусі дозволив суб`єктам господарювання – резидентам проводити розрахунки в іноземній валюті при наданні низки послуг фізособам-нерезидентам.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, відповідний лист Нацбанку №31-13/608 від 13 вересня направлено всім банкам для застосування в роботі та інформування своїх клієнтів.

Як повідомляє управління інформації Нацбанку, це має підвищити зацікавленість суб`єктів господарювання - резидентів у нарощуванні експорту послуг, а також стимулювати надходження експортної валютної виручки до країни.

Виданий дозвіл охоплює туристичні послуги, медичні, послуги у сфері готельного бізнесу, послуги оздоровчих установ (санаторіїв, профілакторіїв, будинків відпочинку, турбаз), із навчання, стажування й підвищення кваліфікації.

Відповідно до ухваленого рішення розрахунки в іноземній валюті за перераховані послуги можуть здійснюватися шляхом внесення фізособою-нерезидентом готівкової іноземної валюти до каси банку для її зарахування на рахунок резидента.

«Таким чином, на підставі виданого дозволу будь-який суб`єкт господарювання, що надає названі послуги фізичним особам - нерезидентам, має право без проходження його посадовими особами тестування в Нацбанку на знання норм валютного законодавства отримувати іноземну валюту за допомогою проведення розрахунків через касу банку, минаючи касу підприємства», - пояснюють у Національному банку.

Як зазначають у Нацбанку, перевагою здійснення таких розрахунків є зниження витрат підприємства (відсутня необхідність в організації роботи каси підприємства, наймі касового працівника, закупівлі довідкових матеріалів і спеціальних технічних засобів для визначення достовірності й платіжності готівкової іноземної валюти, оплаті інкасації до банку валютної виручки).