МЗС Росії: У Лондоні мають розуміти, що провокації не залишаться без відповіді

Позиції британського уряду, який оголосив про санкції проти Росії за відмову видати Андрія Лугового, "неможливо захистити" з погляду права і моралі, заявили у понеділок в МЗС РФ.

Дії офіційного Лондона, наголошується в заяві МЗС Росії щодо російсько-британських відносин, схожі на добре зрежисовану акцію, мета якої – свідомо політизувати розслідування так званої "справи Литвиненка".

Як ідеться в заяві, британській стороні "добре відомо”, що Конституція РФ не передбачає видачі російських громадян іноземним державам. Російська позиція відповідає Європейській конвенції про видачу, яка дозволяє державі-учасникові відмовляти в екстрадиції своїх громадян. При цьому Великобританія багато разів відмовляла у видачі громадян інших країн, підозрюваних в скоєнні кримінальних злочинів, зокрема, Бориса Березовського і Ахмеда Закаєва.

Російська сторона завжди була готова співробітничати з Великобританією в розслідуванні справи Литвиненка, але "на суто професійній основі", нагадали в російському МЗС. Проте рішення Лондона "підтверджує нагнітання русофобських настроїв", які "перекинулися" в зовнішню політику.

Наївним, на думку російського зовнішньополітичного відомства, виглядає заява британського міністра закордонних справ Девіда Мілібенда про те, що Великобританія хотіла б бачити в Росії партнера на міжнародній арені. "У Лондоні мають розуміти, що провокаційні дії не залишаться без адекватної відповіді і не можуть не спричинити наслідків для російський-британських відносин в цілому", - застерігають російські дипломати.

Сьогодні Мілібенд, виступаючи в парламенті з офіційною заявою, повідомив, що Великобританія вишле чотирьох російських дипломатів і скоротить співпрацю з Москвою у ряді сфер. Зокрема, буде посилений візовий режим для російських чиновників. Глава британського МЗС також закликав Росію змінити конституцію, щоб полегшити процес екстрадиції.

Лента.ру