У Росії розбився бомбардувальник Су-24: екіпаж загинув

У Росії розбився фронтовий бомбардувальник Су-24, двоє членів екіпажу загинули.

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті РФ.

Літак розбився сьогодні близько 7.15 за московським часом під час заходження на посадку на аеродром військової частини в Амурській області.

Військовим слідчим відділом Слідчого комітету Росії по Бєлогорському гарнізону за фактом катастрофи літака порушено кримінальну справу за ст.351 КК РФ (порушення правил польотів або підготовки до них).