У Росії розбився бомбардувальник Су-24: екіпаж загинув
08:15, 20 жовтня 2011Світ
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Трагедія сталася рано вранці
У Росії розбився фронтовий бомбардувальник Су-24, двоє членів екіпажу загинули.
Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті РФ.
Літак розбився сьогодні близько 7.15 за московським часом під час заходження на посадку на аеродром військової частини в Амурській області.
Військовим слідчим відділом Слідчого комітету Росії по Бєлогорському гарнізону за фактом катастрофи літака порушено кримінальну справу за ст.351 КК РФ (порушення правил польотів або підготовки до них).
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