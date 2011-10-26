Із Білорусі депортували російського журналіста

Сьогодні вночі з Білорусі було депортовано журналіста газети «Московский комсомолец» Ігоря КАРМАЗІНА за репортаж про політв`язнів.

Про це повідомляє опозиційний сайт «Хартія-97».

Кореспондент «МК» зустрівся з політв`язнями Микитою ЛИХОВИДОМ і Іриною ХАЛІП, дружиною екс-кандидата у президенти Андрія САННІКОВА. Журналіст приїжджав до Мінська за завданням редакції, щоб підготувати репортаж про білоруську опозицію.

Відразу після інтерв`ю з І.ХАЛІП російського журналіста затримали й доставили в Партизанське РУВС Мінська, де обшукали, стерли всі записи з диктофона, зняли відбитки пальців і намагалися допитувати на тему, про що журналіст розмовляв із І.ХАЛІП, після чого вручили папір за підписом заступника начальника РУВС Партизанського району Олександра ГЛАДУНА, в якому йшлося, що журналісту заборонено в`їзд до Білорусі. Якщо І.КАРМАЗІН спробує порушити заборону, йому загрожує затримання й позбавлення волі на строк до трьох років.

Журналіста під конвоєм доставили на вокзал.

«Я приїхав до Мінська писати статтю про репресії в Білорусі, але навіть не припускав, що мені так полегшать роботу, що протягом декількох годин я все побачу на власні очі й відчую на власній шкурі», - цитує журналіста сайт «Хартія-97».

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Білорусі Андрій САВІНИХ заявив, що російський журналіст перебував у Мінську без акредитації. «Він не отримував акредитацію при білоруському МЗС. Отже, він перебував у Білорусі з приватним візитом. А згідно з білоруським законодавством, для роботи в Білорусі представники всіх іноземних ЗМІ повинні отримати акредитацію в МЗС», - підкреслив А.САВІНИХ.