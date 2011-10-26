Лукашенко хизується, що знайшов протидію революціям через інтернет

Білорусь навчилася боротися з «революціями через соціальні мережі».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив сьогодні під час зустрічі з учасниками засідання Ради Парламентської Асамблеї Організації Договору про колективну безпеку (ПА ОДКБ).

«Ми навчилися боротися з цим злом, і ми домовилися про те, що повинні координувати наші зусилля. Тут немає ніякого страху, тут немає ніяких заборон. Ми у жодному випадку не закриваємо інтернет, блоги, сторінки у соціальних мережах. Ми нікому не протидіємо. Будь ласка, говоріть, обговорюйте. Але якщо це протизаконна дія - ми відповідних заходів вживаємо», - підкреслив Президент Білорусі.

О.ЛУКАШЕНКО зазначив, що слід звернути серйозну увагу на сучасний інформаційний простір, оскільки «тільки сліпий не бачить, що там відбувається».

«Інформаційний простір використовується по окремих напрямах як спроба дестабілізувати ситуацію в тих чи інших державах», - сказав він.

О.ЛУКАШЕНКО як приклад навів події в арабських країнах, де після революцій ситуація не покращала.

«Думати про те, що це далеко від нас і нас не стосується, не можна. Але й думати про те, що ми тремтимо перед цими «мережами» і так далі, теж не можна. У Білорусі це показують», - підкреслив Президент.

За його словами, упродовж цього року в Білорусі не раз робилися спроби дестабілізувати ситуацію, зокрема з використанням інтернету і соціальних мереж.

О.ЛУКАШЕНКО зазначив, що лідери країн ОДКБ домовилися обмінюватися досвідом із захисту свого інформаційного простору.

*** «Революція через соціальну мережу» - назва серії громадянських акцій протесту в Білорусі, викликаних незадоволеністю населення діями керівництва країни, що призвели до фінансової кризи, девальвації білоруського рубля і різкого стрибка цін.

Акції протесту організуються ініціативними групами через соціальні мережі ВКонтакте і Facebook. Суть акцій полягає у тому, що їх учасники регулярно збираються у центрі білоруських міст, не скандуючи ніяких гасел, закликів або вимог, лише аплодуючи час від часу, висловлюючи протест таким чином. Перша акція відбулася 8 червня 2011 року.