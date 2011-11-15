Європарламент занепокоєний здоров'ям бджіл

Європарламент виступає за посилення боротьби із смертністю бджіл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в спеціальній резолюції Європарламенту, схваленій сьогодні на пленарному засіданні в Страсбурзі.

За неї проголосували 534 депутати, проти – 16, утрималися 92.

Резолюція Чаба Шандора ТАБАЖДІ (група Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів, Угорщина) закликає, зокрема, до створення гнучкіших дозвільних правил для ветеринарних препаратів для бджіл.

Крім того, в документі наголошується на необхідності стимулювати фармацевтичні компанії інвестувати в створення нових медикаментів, зокрема, ліків проти спеціалізованих хвороб бджіл, таких як кліщі варроа.

У зв`язку з тим, що на здоров`я бджіл значно впливають пестициди, депутати вважають за необхідне проводити спеціальні тренінги з фермерами щодо можливого впливу пестицидів на бджіл і використання дружніх до бджіл засобів захисту рослин.

На сьогодні в Європі 84% видів рослин і 76% продовольчої продукції залежать від запилення бджолами.