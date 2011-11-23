Україна почне переговори про зону вільної торгівлі з Туреччиною

Україна і Туреччина планують у грудні цього року провести перший раунд переговорів про створення зони вільної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Стамбулі сказав Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині Сергій КОРСУНСЬКИЙ, у ході роуд-шоу Національних проектів України в Туреччині.

«Раніше вже відбулися чотири неофіційні консультації. В грудні, я сподіваюся, відбудеться перший офіційний раунд переговорів», - сказав він.

На думку С.КОРСУНСЬКОГО, переговорний процес може зайняти 1-2 роки. «Деякі види товарів потребуватимуть особливого підходу. Зокрема, сільськогосподарська продукція, метал, добрива», - зазначив дипломат.

Україна також розраховує підписати договір про безвізовий режим із Туреччиною в ході першого засідання українсько-турецької президентської ради, яке відбудеться наприкінці грудня 2011 року.

«Я думаю, ми підпишемо, буде скасовано короткострокові візи. Виходячи з потоку туристів, це дуже вигідно для нас. Проте довгострокові візи, приміром, робочі, діятимуть і далі», - сказав дипломат.

Як повідомлялося, в ході першого засідання українсько-турецької президентської ради Україна і Туреччина мають намір підписати десять міждержавних угод. Зокрема, планується лібералізувати правила автомобільного сполучення, вдосконалити правила авіасполучення, підписати договір про взаємне визнання дипломів, активізувати співробітництво у сфері культури.