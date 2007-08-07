Грузія звинуватила Росію в акті агресії
09:28, 07 серпня 2007Світ
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Два винищувачі скинули бомбу
|Вано МЕРАБІШВІЛІ
«Наші радари показали, що ці винищувачі прилетіли з Росії й потім вилетіли в тому ж напрямку, звідки прилетіли. Я розцінюю цей факт як акт агресії, скоєний літаками, що прилетіли з іншої держави», - заявив В.МЕРАБІШВІЛІ агентству Reuters.
Як стверджує грузинська сторона, напередодні ввечері два російські винищувачі залетіли в повітряний простір Грузії й скинули 700-кілограмову бомбу на село Цителубані за 65 кілометрів на північний захід від Тбілісі. Цитебулані знаходиться за декілька кілометрів від міста Горі недалеко від кордону з Південною Осетією.
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