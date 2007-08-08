Чавес допоміг Лукашенку розрахуватися з газовим боргом

Білорусь повністю сплатила борг за спожитий російський газ. Про це повідомив представник "Газпрому". Таким чином другий газовий конфлікт між Мінськом та Москвою вичерпаний.

Віддати борг у 450 мільйонів доларів США білорусам допомогла дружня Венесуела. Її президент Уго Чавес сам запропонував кредит на півмільярда доларів усього під три відсотки, які треба віддати за п`ятнадцять років.

Тиждень тому Росія оголосила про скорочення поставок газу до Білорусі майже на половину. Газпром пригрозив постачати лише такий обсяг палива, за який Мінськ реально сплачує. За перше півріччя Білорусь заборгувала російськм постачальникам майже 460 мільйонів доларів.

Напруження у газових стосунках Мінська та Москви виникли ще у січні цього року, коли Газпром підвищив ціну блакитного палива майже вдвічі.

5 канал